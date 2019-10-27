وفاة القاتل المتسلسل الأسترالي إيفان ميلات عن 74 عاما

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأحد وفاة القاتل المتسلسل الأسترالي الشهير إيفان ميلات، الذي قتل سبعة من الرحالة الأوروبيين في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بعد إصابته بالسرطان.

وذكر بيان الهيئة الإصلاحية في نيو ساوث ويلز أن ميلات، 74 عامًا، توفي في الجناح الطبي لسجن لونج باي الساعة 0407 صباح يوم الأحد (1707 بتوقيت جرينتش يوم السبت)،

وتم تشخيص إصابة ميلات بسرطان المريء والمعدة في شهر مايو الماضي، وخضع للعلاج الكيميائي منذ ذلك الحين. وقد نُقل من سجن جولبورن سوبرماكس حيث احتجز بالحبس الانفرادي للعلاج.

وأدين عامل الطرق السابق وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة سبع مرات متتالية في عام 1996 لقتله ثلاثة من الألمان، وبريطانيين اثنين علاوة على اثنين من الرحالة الأستراليين بعد أن عرض عليهم أن يقلهم بسيارته عن طريق أسلوب إيقاف السيارات (اوتوستوب).

وعثر على جثث لمسافرين شباب مشوهة بشدة في مقابر مؤقتة في غابة بيلانجلو، على بعد 152 كيلو مترا جنوب سيدني، في أوائل تسعينيات القرن الماضي، حيث حدثت الوفيات بين عامي 1989 و 1992.

وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية قال أنطوني روبرتس، وزير الشؤون الإصلاحية في نيو ساوث ويلز: "يمكنه أن يتعفن في الجحيم".مضيفا "لم يبد أي ندم. حُكم عليه بالبقاء في السجن مدى الحياة، وتم تنفيذ تلك العقوبة وتوفي في السجن".

وألقي القبض على ميلات في مايو عام 1994 بعد أن فرّ رحالة بريطاني من محاولة خطفه في يناير عام 1990 والذي قام بإبلاغ الشرطة.ولم يعترف ميلات بجرائمه.

يشار إلى أن موت ميلات يترك العديد من حالات الاختفاء الأخرى دون حل، حيث يتوقع المحققون أن ميلات مرتبط بالمزيد من جرائم القتل التي وقعت في المنطقة.