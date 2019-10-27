أوجسبورج يحرم فولفسبورج من اعتلاء صدارة الدوري الألماني

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حرم أوجسبورج مضيفه فولفسبورج من اعتلاء صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما تعادل معه سلبيا اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب وبفارق الأهداف فقط خلف فرايبورج، كما رفع أوجسبورج رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكاد فولفسبورج بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم لينتزع الصدارة من بايرن لكنه أخفق في هز شباك ضيفه.

وتختتم منافسات المرحلة اليوم الأحد بلقاء بوروسيا مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت.