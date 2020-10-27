مقتل 8 طلاب وإصابة أكثر من 100 جراء انفجار بمدرسة دينية في باكستان

أفادت مصادر أمنية ورجال إنقاذ بأن قنبلة انفجرت بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة العشرات.

وقال أنيس أحمد، من مستشفى "ليدي ريدينج" بمدينة بيشاور، إن الانفجار تسبب في إصابة أكثر من 110 من الطلاب، أصيب بعضهم بحروق.

وأعلنت الشرطة والأطقم الطبية في البداية أن جميع الضحايا من الأطفال، إلا أنه اتضح لاحقا أن معظمهم في بداية العشرينات.

وقالت الشرطة إنه تم تدبير الانفجار بدقة، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه. ونفت حركة طالبان، التي سبق أن استهدفت مدارس إسلامية وأضرحة، المسؤولية عن هجوم اليوم.

وقال المسؤول الأمني المحلي محمد علي خان، إن القنبلة انفجرت في مدينة بيشاور عندما كان الطلاب يحضرون دروسا في القرآن في الصباح الباكر.

وكشف أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت شخصا دخل المدرسة الإسلامية الساعة الثامنة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش)، قبل أن يترك حقيبة مليئة بالمتفجرات داخل القاعة.

وأضاف أن القنبلة، التي كانت تحتوي على ستة كيلوجرامات من المواد المتفجرة ورولمان بلي، أصابت تقريبا كل من كان في القاعة، وتسببت في إحداث حفرة عميقة.

وقال خان إنه جرى إغلاق المنطقة، وتبحث الشرطة عن الشخص الذي ترك الحقيبة.

وقال بلال فائزي، الذي شارك في عملية الإنقاذ، إن العملية اكتملت وتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التفجير، وقال إن حكومته تعمل على "ضمان تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي الجبان إلى العدالة".