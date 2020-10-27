 مندوب سوريا بالأمم المتحدة: النظام التركي أنكر واجباته لاجتماعات أستانا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب سوريا بالأمم المتحدة: النظام التركي أنكر واجباته لاجتماعات أستانا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:52 م

قال مندوب سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري، إن مجلس الأمن لم يظهر التضامن مع المدنيين السوريين بعد الهجمات التي حدثت في بلاده، مشيرًا إلى أن الدول الغربية دعت إلى عقد اجتماعات عاجلة إذا حدثت الحرائق في مناطق تتعلق بالإرهابيين كهيئة تحرير الشام.

وأضاف الجعفري، خلال كلمة له بجلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أن النظام التركي أنكر واجباته لاجتماعات أستانا، ذاكرًا أنه استغل مواقع المخازن التي تحدد الحدود المؤقتة.

وذكر أن النظام التركي يبتز وينقل الإرهابيين، الذي يدعوهم البعض بالمعارضة المحايدة، لافتًا إلى أن الجرائم التي قام بها الاحتلال التركي لا تغير الواقع القانوني أو الحقوق السيادية للشعب السوري.

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