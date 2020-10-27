الاتحاد الجزائري: بلماضي باق مع المنتخب حتى 2022 على الأقل

أكد خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن جمال بلماضي، المدير النفي للمنتخب الوطني مستمر في منصبه حتى عام 2022 على الأقل، مشيرا إلى أنه تم تمديد العقد إلى ما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

وأضاف :"جمال بلماضي قام بإنجاز عظيم مع المنتخب الجزائري، وسيواصل عمله معنا لكي يقودنا إلى المونديال القادم ".

وكان بلماضي قاد المنتخب الجزائري للتتويج ببطلة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر في عام 2019.

كما كشف زطشي، اليوم الثلاثاء، في ندوته الصحفية التي عقدها بالعاصمة، أن انتخابات اتحاد الجزائر من المقرر أن تعقد في مارس المقبل.

وقال إن الاتحاد راسل "وزارة الشباب والرياضة لتغيير القوانين وفقا للوائح الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأكد على أن الجمعية العمومية الاستثنائية المخصصة لتكييف القوانين يجب أن تقام قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف زطشي أنه قدم طلبا للوزارة من أجل استرجاع أموال الاتحاد المقدرة بـ 70 مليار سنتيم.

وأكد "بهذه الأموال سننطلق في أشغال مركز التكوين بالطارف 600 كيلومتر شرق البلاد".