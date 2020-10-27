سنغافورة تسمح للمسافرين القادمين من بعض الدول بقضاء فترة الحجر في محل إقامتهم

قالت وزارة الصحة السنغافورية في بيان لها، إن سلطات البلاد ستسمح للمسافرين القادمين من مجموعة جديدة من الدول، بقضاء فترة الحجر التي تبلغ مدتها 14 يوما، في المدينة التي يوجد بها محل إقامتهم، بدلا من الاقامة في مرافق الحجر الصحي المخصصة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء بأن المسافرين القادمين من إستونيا وفيجي وفنلندا واليابان والنرويج وجمهورية كوريا وسريلانكا وتايلاند وتركيا، الذين سيصلون إلى البلاد بداية من الرابع من نوفمبر المقبل، سيتمكنون من قضاء فترة الحجر في محل إقامتهم.

ويمكن للمسافرين القادمين من تلك الدول، التقدم بطلب للقيام بذلك بداية من الثاني من نوفمبر المقبل.

وكانت السلطات الصحية في سنغافورة أعلنت أمس الاثنين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 57 ألفا و973 حالة. وقد تعافى 57 ألفا و843 شخصا من المرض، بينما تم تسجيل 28 حالة وفاة ناتجة عن الاصابة بمرض "كوفيد-19".