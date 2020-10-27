حماية المستهلك: نتعجب من إصرار مؤسسات تعليمية عدم إعطاء الحقوق للمواطنين

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم استجابة أكثر من 90% من المدارس والجامعات، لقرار الجهاز بخصم 25% من مصروفات نقل الطلاب بالعام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى أن ثلاث مدارس رفضت تنفيذه، وطالبت بالطعن عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المدارس، متعجبًا من إصرار مثل هذه المؤسسات التعليمية، على عدم إعطائهم حقوق المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تحويلهم إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، ومنها إلى المحكمة الاقتصادية، مضيفًا أن الغرامات تتراوح ما بين 20 ألفًا إلى مليون جنيه، وأنه تم إعلان أسماء هذه المدارس وعدد الشكاوى بها.

وذكر أنه لا يتم التحرك فيما يخص العملية التعليمية، إلا بطلب من الوزارة بوجود انتقاص لخدمة النقل، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، والحديث عن موجة ثانية، لافتًا إلى أنه تُتخذ الإجراءات اللازمة، بما فيه من مصلحة للمواطنين.