الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشدة

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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشدة حيث يعاني آلاف الأطفال من الجوع بسبب الحرب الأهلية المستمرة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي أن حوالي 100 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت جوعا، ويعاني واحد من كل خمسة أطفال في بعض المناطق من سوء التغذية.

وقال البيان: "الصراع المتصاعد وتردي الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثير الساحق لجائحة كوفيد -19، دفع السكان المستنزفين بالفعل إلى حافة الهاوية".

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي يحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، في اليمن إلى شكل من أشكال المعونة أو المساعدة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن توفير الغذاء لعدة ملايين من السكان عملية غير آمنة للغاية.

وهناك حاجة لتوفير نحو 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم الوضع.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنه لم يصل سوى نصف المبلغ المطلوب لعام 2020 البالغ 2ر3 مليون دولار فقط حتى الآن.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي الأمراض بما في ذلك الحصبة ساهم في الكارثة الإنسانية.