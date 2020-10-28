ماكرون يعلن غدا عن تدابير جديدة للتعامل مع الموجة الثانية لكورونا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلقاء خطاب متلفز إلى الأمة الفرنسية غدا الأربعاء في الساعة الثامنة مساء بتوقيت وسط أوروبا، للإعلان عن تدابير جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لبيان لقصر الإليزيه اليوم الثلاثاء .

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، إنه يخطط لطرح تدابير جديدة "حيوية" أمام مجلسي البرلمان بعد غد الخميس لمناقشتها .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عضو مجلس الشيوخ الفرنسى باتريك كانر قوله لإذاعة " فرانس إنفو" اليوم الثلاثاء: "حتى الآن جميع الخيارات غير مطروحة أمامنا... نحن سوف نرى غدًا فقط ما هي القرارات".

يذكر أن مرضى كوفيد – 19 يشغلون الآن مانسبته 5ر57٪ من أسرة العناية المركزة في فرنسا ، حيث ارتفعت نسبة الإشغال بنحو ثلاث نقاط مئوية تقريبا منذ أمس الاثنين ، كما كانت نسبة الإشغال 9ر42 % قبل أسبوع بحسب السلطات الصحية الفرنسية.