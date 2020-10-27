الكاظمي يقرر إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام العراقيين

قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين.

وقال مصدر في الحكومة العراقية إن فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين ستكون من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعادت اليوم حركة سير العجلات على جسر السنك بعد إغلاق دام يومين عقب انطلاق العام الثاني للمظاهرات الاحتجاجية في بغداد، فيما تم إعادة افتتاح جسري الشهداء والأحرار أمس، ولم يبق سوى جسر الجمهورية مغلقا منذ العام الماضي حيث يتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير المؤدية إلى الجسر.

ويسود الهدوء ساحة التحرير وسط بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الأمنية لحماية المتظاهرين.