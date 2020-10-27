بايدن: مأساة كورونا أدت إلى فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن مأساة فيروس كورونا أدت إلى فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم، معلقًا: «الناس فقدوا آملاهم وأحلامهم وعانى الآباء فكيف يدفعون أقساطهم وإيجار المساكن وماذا يفعلون إذا مرض أطفالهم؟».



وأضاف خلال مؤتمر انتخابي بولاية جورجيا، مساء الثلاثاء، أن الكثيرين عانوا لإيجاد فرصة عمل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا تسبب في لحظات صعبة ومر الأطفال بلحظات قاسية.



واستنكر الوضع الاقتصادي المتردي والتمييز العنصري وأزمة كورونا التي اجتاحت أمريكا، متابعًا: «يجب أن نتغلب عليها ونواجه الألم والمعاناة التي عانى منها الأمريكيون».



وذكر المرشح الديمقراطي، أن «الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج رئيسًا لا يفرق المواطنين بل يدعوهم للوحدة، ويخرج الأفضل منهم وليس إحداث الانشقاق».