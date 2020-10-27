الهند وأمريكا توقعان اتفاقا رئيسيا في مجال الدفاع

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وقعت الهند والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا رئيسيا في مجال الدفاع لتعزيز التعاون في منطقة المحيط الهادي-الهندي، وذلك خلال مباحثات بين وزيري خارجية ودفاع الدولتين في نيودلهي اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك: "أنا سعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند تتخذان خطوات للتعاون ضد جميع أشكال التهديدات، وليس فقط التهديدات التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني".

وتطرق لقاء بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ونظيريهما وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جاشانكار ووزير الدفاع راجناث سينج لكيفية التغلب على وباء كورونا وتعزيز العلاقات العسكرية والوضع في أفغانستان.

ووقعت الهند وأمريكا اتفاقيات بشأن الطاقة النووية ومراقبة الأرض والطب البديل.

وقال إسبر في تصريحات لوسائل الاعلام إن الهند وأمريكا تقفان سويا "لدعم منطقة المحيط الهادي الهندي الحرة والمنفتحة، خاصة في ظل تزايد الأنشطة العدائية والمزعزعة للاستقرار من جانب الصين".

وتحدث سينج وجاشانكار عن التعاون مع أمريكا دون ذكر اسم الصين للحفاظ على "نظام دولي يستند للقواعد".

ويأتي الاجتماع الذي يعقد مرتين سنويا في الوقت الذي يشهد مواجهة عسكرية بين الهند والصين على طول حدود متنازع عليها في جبال الهمالايا.

ويعتبر اتفاق التبادل والتعاون الأساسي بشأن التعاون الجغرافي المكاني، الذي تم توقيعه اليوم، أحد ثلاث اتفاقيات يطلق عليها الاتفاقيات الأساسية بين الدولتين لمشاركة المعلومات الحساسة والمعدات العسكرية المتطورة.

وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية الوصول لأنظمة البيانات الأمريكية مثل نظام التموضع العالمي "جي بي اس" وبيانات أخرى ما سيعزز من كفاءة المعدات العسكرية التي تحصل عليها من أمريكا بما في ذلك الصواريخ والطائرات.

وقال سينج "تعاون جيشنا مع الجيش الأمريكي يتقدم بصورة جيدة". وأعلن أن الدولتين ستتبادلان ضباط الاتصال في كل من المنشآت العسكرية لكل منهما لتعزيز مشاركة المعلومات.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو بعد نيودلهي إلى سريلانكا والمالديف وفي النهاية إلى إندونيسيا.