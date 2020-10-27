رئيس الوزراء الجزائري يحذر من تحالف رجال من النظام السابق وأيادي خارجية

حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء من وجود ما أسماه بـ"التحالف القوي" بين "مسؤولين سابقين ورجال أعمال مسجونين لتورطهم في قضايا الفساد وتعاونهم مع أطراف في الخارج معادية للدولة".

وقال في كلمته التي وجهها للمجتمع المدني في جامعة هواري بومدين بالعاصمة "المال الفاسد لا زال يحوم في مجتمعنا..حذار، هو أكثر من فيروس كورونا ...".

ووجه في كلمته تحية إلى من وصفهم بـ"القضاة النزهاء"، وقال إنهم "يحاربون الفساد ليلا نهارا"، مؤكدا بأن التعديلات الدستورية الجديدة المعروضة للاستفتاء الشعبي تعطي الاستقلالية المطلوبة لسلك القضاء.