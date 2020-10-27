مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تنصيب «آمي كوني باريت» قاضية بالمحكمة العليا

الأكثر قراءة
أنصار أبو العينين يحتفلون بعد مؤشرات فوزه.. والقائمة الوطنية تكتسح في الجيزة
حيثيات الحكم على ممدوح حمزة: المتهم دأب على تشويه إنجازات الدولة
اللجنة العامة: لا إعادة في انتخابات كرداسة وحسم المقعد الفردي من الجولة الأولى
الحضري يرفض تلميحات عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين تنصيب آمي كوني باريت للعمل قاضية بالمحكمة العليا بـ 52 صوتا مقابل 48 صوتا.