مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تنصيب «آمي كوني باريت» قاضية بالمحكمة العليا

رمضان: لن أنضم للزمالك وعودتي للأهلي واردة.. وعبد الحفيظ عاقبني دون علم الخطيب

رمضان صبحي: ما حدث معي لا يليق بابن النادي.. ولم أشعر برغبة الأهلي القوية في شرائي