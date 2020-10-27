 مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تنصيب «آمي كوني باريت» قاضية بالمحكمة العليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تنصيب «آمي كوني باريت» قاضية بالمحكمة العليا

إيمي كوني باريت
إيمي كوني باريت
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 2:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 2:40 ص

 أكد مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين تنصيب آمي كوني باريت للعمل قاضية بالمحكمة العليا بـ 52 صوتا مقابل 48 صوتا.

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