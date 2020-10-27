قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن تطوير كورنيش النيل يعد من التحديات الكبيرة التي واجهتها المحافظة؛ لإهماله لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تكلفته تتعدى 45 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن تكلفة تطوير الكورنيش السفلي تقدر بـ200 مليون جنيه، معلنًا أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة يتم الانتهاء منه، ليكون متنزهًا لأهالي محافظة بني سويف.

وأوضح أنه تتم دراسة زيادة عدد الإشارات المرورية، وعوائق الحركة البسيطة، لتقليل حركة السيارات بأماكن العبور والتقاطعات، حفاظًا على سلامة المواطنين، لافتًا إلى أن محطة غياضة تنتج 20% من طاقة مصر بتكلفة اثنين مليار يورو.

وأشار إلى أن القطاع الصحي ببني سويف كان يعاني من نقص عدد الأطباء وحاجة البنية التحتية للتطوير، معلنًا أنه قريبًا ستدخل الخدمة كل من مستشفى لهناسيا وشرق النيل، وأنه تم تعاقد مع عدد من الأطباء لسد العجز في المنشآت الطبية.

ولفت إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات في بني سويف، بدعم من مجلس الوزراء والبنك المركزي، مضيفًا أن المحافظة كانت الأقل في نطاقها الجغرافي بإصابات فيروس كورونا.