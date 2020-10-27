الاقتصاد الكوري الجنوبي يسجل نموا بفضل الصادرات

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سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي ارتفاعا طفيفا لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي في البلاد اليوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 9ر1% في الربع الثالث، إلا أنه لا يزال يمثل انخفاضا بنسبة 3ر1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود النمو بشكل أساسي إلى الصعود الحاد في صادرات البلاد التي زادت بنسبة 6ر15% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر.

ومع ذلك، كان إنفاق المستهلكين ضعيفا حيث تراجع بمعدل إضافي بلغ 1ر0% .

وأدارت كوريا الجنوبية حتى الآن أزمة فيروس كورونا بشكل جيد وفقا للمعايير الدولية، حيث سجلت ما يزيد قليلا عن 26 ألف حالة إصابة.