رئيس أكبر تكتل حزبي بألمانيا يناشد الولايات الاتفاق على قواعد موحدة في مواجهة كورونا

ناشد رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بألمانيا رالف برينكهاوس اليوم الثلاثاء، رؤساء حكومات الولايات الألمانية ضرورة الاتفاق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على قواعد واضحة وموحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال المؤتمر عبر الفيديو المنتظر غدا الأربعاء.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي يمثل أكبر تكتل حزبي في ألمانيا ويضم الحزب المسيحي الديمقراطي الذين تنتمي إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال برينكهاوس اليوم قبل اجتماع الكتلة البرلمانية للاتحاد: "لدينا تطلع واضح في هذا الشأن"، موضحا أنه يتمثل في التوصل لقواعد واضحة وموحدة وتحديد أولوية.

وتابع السياسي الألماني البارز أن المقام الأول للصحة، ويأتي بعدها كل شيء بشكل متكافئ، "بحيث يتم الحفاظ على الدورة الاقتصادية وأن يتسنى الإنتاج وأن يتسنى بيع المنتجات أيضا وأن يتسنى إبقاء المدارس ورياض الأطفال مفتوحة".

وبحسب تصريحات برينكهاوس، تعد تقييدات التباعد الاجتماعي والحركة ضرورية، "كي يتسنى لنا التصدي لهذا الوباء بنجاح مثلما حدث ذلك في مارس وأبريل الماضيين"، وأوضح أن تقييدات التباعد الاجتماعي تعني قطع سلاسل العدوى، وأشار إلى أن ذلك يعد شيئا يصعب تحمله بالنسبة للأشخاص، ولكن سيكون الوضع أسوأ، إذا استمر هذا الوباء لفترة أطول.

لذا أكد السياسي الألماني البارز أنه من الأفضل التصرف بشكل متسق الآن، وقال: "إننا بصدد أسبوع حاسم للغاية، لأنه في هذا الأسبوع سيتم اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام. إذا لم يتسنى لنا السيطرة على حالة الوباء، سيكون لدينا مشكلة كبيرة".