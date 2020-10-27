 مؤسسات مالية أمريكية: غياب نتائج لقاح كورونا الذي تطوره فايزر أمر إيجابي - بوابة الشروق
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مؤسسات مالية أمريكية: غياب نتائج لقاح كورونا الذي تطوره فايزر أمر إيجابي

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 8:06 م
لم تصدر شركة فايزر وشريكتها الألمانية "بيو إن تك" تحليلا مؤقتا بشأن لقاح كوفيد -19 الخاصة بهما، ويرى محللون من مؤسسات مالية مثل جولدمان ساكس و"إيفركور آي إس آي" أن هذا أمر إيجابي لدراسة اللقاح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمحللي جولدمان ساكس بقيادة تيرينس فلين، يعتبر الافتقار إلى النتائج "أمر إيجابي تدريجي" لأنه من المرجح أن يكون سببه أن معدل الإصابة في التجربة أبطأ مما كان متوقعا. 

وكتب المحللون في مذكرة بحثية: "كان سيتم طرح أسئلة بشأن الأرباح إذا اجتازت التجربة بالفعل التحليل المؤقت الأول (مما يعني أن فعالية اللقاح المحتملة كانت أقل من عتبة الفعالية اللازمة لإطلاق التجربة مبكرا، البالغة 9ر76 %)".

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