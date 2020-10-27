قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 59 ألفًا و600 شكوى خلال عام 2019، لافتًا إلى تلقي 63 ألف شكوى في الفترة من يناير الماضي وحتى 30 يونيو 2020.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الجهاز تلقى أكثر من 55 ألف شكوى، خلال الثلاثة أشهر الماضية، لافتًا إلى حل الشكاوى بنسبة تتراوح من 80% إلى 85%.

وأوضح أن شكاوى عدم الاستبدال والاسترجاع التي تحال لمجلس الإدارة لإصدار قرار تمثل 5% من العدد الإجمالي، قائلًا إن الاستبدال والاسترجاع كانت ثقافة غير مرغوب فيها من البائعين وأصحاب المحلات.

وأشار القائم بأعمال حماية المستهلك، إلى أن المواطن لديه مهلة 14 يومًا استبدال أو استرجاع بدون أسباب، حال وجود السلع في حالتها الأصلية، مضيفًا أن الفترة 30 يومًا إذا كان بالسلعة عيب.

وأكد أن معظم الهيئات تستجيب بشكل مباشر أو بعد التدخل بالتليفون لحالات الاستبدال والاسترجاع، منوهًا إلى أنه يتم تصعيد القرارات وإصدار قرار ملزم من مجلس الإدارة، في حالة عدم الاستجابة.

ولفت سمير، إلى أن قانون حماية المستهلك والجهاز يؤديان إلى توازن في حلقات التداول، مستطردًا أن القانون خصص فصلًا كاملًا للشراء عن بعد، ويغطي معظم النقاط التي لم تكن موجودة كالإعلان المضلل والبيع بالتقسيط والعمالة الحرفية والمسابقات، بعقوبات تصل إلى مليوني جنيه والحبس.

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