 الآلاف في بنجلاديش يحتجون على تعليقات ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 3:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الآلاف في بنجلاديش يحتجون على تعليقات ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية

علم بنجلاديش
علم بنجلاديش
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 2:54 م

قالت الشرطة في بنجلاديش إن الآلاف من نشطاء الأحزاب الإسلامية يتظاهرون في العاصمة دكا ضد دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

وتظاهر حوالي ثلاثة آلاف شخص أمام مسجد "بيت المكرم" الوطني وسط دكا، وتحركوا في مسيرة باتجاه السفارة الفرنسية.

وقال شهيد الكبير، أحد منظمين الحشد، إن أكثر من 50 ألف شخص انضموا إلى المسيرة، التي تم توقيفها بعد بضعة كيلومترات، بحسب أحد مسؤولي الشرطة.

وأظهرت لقطات من المظاهرة قيام المشاركين بحرق العلم الفرنسي ودمى تمثل ماكرون.

وقال سيد رضا الكريم، رئيس أحد الأحزاب المنظمة للاحتجاج: "يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بسبب تصريحات رئيسها التي تسيء إلى الرسول".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك