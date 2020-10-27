أسعار النفط ترتفع بعد تراجعات حادة أمس

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء، بعدما صرح أمين عام منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو بأن المنظمة لا تتوقع انخفاضا آخر في الطلب كما حدث في الربع الثاني.

وارتفع خام برنت القياسي 34 سنتا، بنسبة 8ر0%، إلى 15ر41 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا بنسبة 1% إلى 95ر38 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار تراجعت بأكثر من 3% أمس وسط مخاوف بشأن الطلب على الطاقة في ظل تزايد أعداد إصابات كورونا.

وقال أمين عام أوبك أمس: "نظل متفائلين بحذر بأن التعافي سيستمر. قد يستغرق وقتا أطول، وربما بمستويات أقل، لكننا عازمون على الحفاظ على المسار"، رغم اتساع الموجة الثانية من إصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتكثر التكهنات بأن المنظمة ستؤخر تقليص مستوى التخفيضات لعدة أشهر حتى تظهر مؤشرات إيجابية على الطلب العالمي على النفط.