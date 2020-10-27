تحالف عراقي يستنكر إساءة الرئيس الفرنسي للنبي محمد

استنكر تحالف عراقيون، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإساءة للنبي محمد، معتبرا انه يشكل "تعديا سافرا على جميع الرسالات الحقة والأديان الإلهية".

وقال التحالف، في بيان صحفي، إن "الرسول الأعظم محمد شخصية إنسانية عالمية يقدسها أكثر من مليار إنسان وأي إساءة له تمثل إساءة للإنسانية جمعاء واستخفافا بمشاعر اتباعه في العالم"، مشيرا إلى أن لغة الحوار والعقلانية والحكمة تستدعي من الجميع احترام مقدسات الآخرين ومشاعرهم حفاظا على الأخوة الإنسانية والسلم الاجتماعي والأمن الدولي.

ودعا التحالف إلى إصدار تشريعات أممية تجرم الإساءة لرموز الأديان، مؤكدا استنكارهم لكل أوجه الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

وأكد أن "حرية التعبير عن الرأي يجب أن تكون ضمن إطار احترام مشاعر ومقدسات الآخرين، مهما كانت دياناتهم ومعتقداتهم"، مبديا استغرابه الشديد من اعتبار "عادات هجينة على المجتمع الإنساني ضمن إطار حرية الرأي، في حين يتم التعامل مع الطرف الآخر بسياسة الكيل بمكيالين".