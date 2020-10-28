السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية شمال غرب باكستان

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومةً وشعبا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، وفقا لبيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت مصادر أمنية ورجال إنقاذ أفادوا بأن قنبلة انفجرت بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة العشرات.