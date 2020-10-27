فايزر تعلن عدم وصول تجربتها للقاح كورونا إلى مرحلة التحليل

أشارت شركة فايزر الأمريكية للأدوية إلى أن تجربتها الكبيرة المتأخرة للقاح فيروس كورونا التجريبي لم تصل بعد إلى مرحلة رئيسية يمكن أن تساعد الباحثين على تحديد مدى حمايته للأشخاص من كوفيد -19.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه، في عرض تقديمي متضمن لنتائج أرباح الربع الثالث للشركة اليوم الثلاثاء، قالت فايزر إن مجلس مراقبة البيانات المكون من الخبراء المشرفين على التجربة لم يجر تحليلا مؤقتا للفعالية بعد.



ويعني هذا أن أقل من 32 حالة إصابة بفيروس كورونا حدثت بين المشاركين في التجربة. ومن المقرر إجراء أول تحليل من أربعة تحاليل للفعالية عندما تصل التجربة إلى هذا الحد.



وسجلت شركة فايزر أكثر من 42 ألف مريض في تجربة لقاح كورونا الخاصة بها. وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن ما يقرب من 36 ألف شخص قد تلقوا جرعتهم الثانية حتى 26 أكتوبر.



ونظرا لأنها من المنافسين الأوائل في السباق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، قالت شركة فايزر إنها قد تحصل على نتائج فعالة أولية في وقت قريب يمكن أن يكون هذا الشهر.