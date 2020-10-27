فيفور فارما السويسرية تتطلع إلى مزيد من صفقات الاستحواذ

قال ستيفان شولتس الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية السويسرية فيفور فارما، إن الشركة تتطلع إلى مزيد من صفقات الاستحواذ الصغيرة أو الحصول على تراخيص لإنتاج عقاقير مملوكة لشركات أخرى بعد تمديد اتفاقها مع شركة كارا ثيرابيوتكس لإنتاج عقار آي.في كورسوفا لعلاج الكلى.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شولتس قوله إن فيفور تتوقع طرح عدة عقاقير جديدة لمواصلة النمو بما في ذلك عقار فادادوستات ورايالدي لعلاج أمراض الكلى خلال العام المقبل، وعقار أفاكوبان في نهاية العام المقبل أو مطلع 2022.



وقال شولتس "بعيدا عن اتفاق كارا، "فإن طموحنا بوضوح هو استمرار تنمية أنشطتنا من خلال الحصول على تراخيص أو الاستحواذ على بعض المنتجات الصغيرة خلال العام المقبل وما بعده".



وأضاف أنه في حين تبحث فيفور في المقام الأول وقبل أي شيء عن الحصول على تراخيص لإنتاج أدوية مملوكة للغير، فإنها قد تهتم أيضا بالاستحواذ على شركات أو أصول صغيرة.



وسيكون حجم أي صفقة جديدة في حدود الصفقات السابقة التي تتراوح بين 100 و200 مليون دولار أو أعلى قليلا.



وذكر شولتس أن اهتمام الشركة بالحصول على حقوق إنتاج عالمية يتزايد، ولكن هذا لا يعني استبعاد عقد اتفاقات إقليمية.