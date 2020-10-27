 لوكاشينكو: سلطات بيلاروس ستتعامل مع المتظاهرين كإرهابيين - بوابة الشروق
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لوكاشينكو: سلطات بيلاروس ستتعامل مع المتظاهرين كإرهابيين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:35 م

قال اليوم الثلاثاء رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو الذي يواجه احتجاجات ضخمة إن المتظاهرين ضد حكومته ارتكبوا أعمالا إرهابية وأكد أن السلطات ستتخذ الرد المناسب.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع في مينسك إن المحتجين كانوا يعرقلون الحركة على خطوط السكك الحديدية، الأمر الذي "يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة ومقتل العديد من الأشخاص"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "بيلتا".

وحذر لوكاشينكو من أن "هذه أعمال جماعات إجرامية منظمة تحمل علامات الإرهاب"، مضيفا: "عندما يتم تجاوز الخط الأحمر، يتعين على الحكومة أن ترد".

وتشهد مينسك احتجاجات حاشدة كل أسبوع منذ الانتخابات المتنازع عليها في أوائل آب/أغسطس التي زعم أنصار المعارضة أنها زورت من أجل لوكاشينكو للحفاظ على السلطة.

ويحكم لوكاشينكو (66 عاما) بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تقع بين روسيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من ربع قرن، ولم يتسامح مع أي معارضة.

وذكرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بيان أذاعته وسائل الإعلام الحكومية، أنه تم اعتقال نحو 600 شخص خلال تجمعات غير مرخصة في البلاد أمس الاثنين. وأضافت أنه تم اعتقال أكثر من 500 شخص أول أمس الأحد.

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