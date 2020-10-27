خبير سياحي: قطاع السياحة أكثر القطاعات تضررا من كورونا

قالت نورا علي، الخبير السياحي، إن هناك اتفاق على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي فهي تساهم بما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أنه لولا جائحة كورونا لحققت السياحة المصرية قفزات غير مسبوقة، وهي نتائج طبيعية للعودة القوية للسياحة خلال السنوات الأخيرة رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد.

وأضافت أن إيرادات السياحة في مصر قفزت بأكثر من 28% لتسجل حوالي 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018 – 2019 المنتهية 30 يونيو الماضى مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018، بينما كان الرقم القياسي السابق لإيرادات القطاع قد تحقق في عام 2009 – 2010، حين بلغ 11.6 مليار دولار، لتصبح بذلك السياحة هي ثالث مصدر للدخل القومي بمصر، بعد تحويلات المصريين بالخارج التي احتلت المركز الأول بـ26.4 مليار دولار والصادرات غير البترولية التي جاءت في المركز الثاني بـ17.1 مليار دولار، ويليها الصادرات البترولية بـ8.8 مليار دولار وعائدات قناة السويس بـ5.7 مليار دولار كثالث مصدر للدخل القومي.

ويأتي ذلك وفقًا للبيانات التي أعلنها المركزي، وكانت كل التوقعات تشير إلى تحقيق السياحة لإيرادات تصل إلى 16 مليار دولار خلال العام المالى الحالي 2019/2020، مقابل 12.6 مليار دولار في 2018-2019، متجاوزة بذلك مستوياتها ما قبل عام 2011 لولا سياسة الإغلاق التى فرضتها الدول لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأكدت علي أنها وكل أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر يتفقون على أهمية هذا القطاع ، يرون ضرورة تقديم دعم لهذا القطاع الأكثر تضرراً من أزمة فيروس كرورنا، مضيفة إلي أن المشاركون فى القائمة يدركون أهمية استمرار الاستثمارات السياحية مع الحفاظ على العمالة.

وأشارت إلى أن السياحة تحتاج لجهود كبيرة لتنقية التشريعات التي تحكمها حاليًا لتواكب التطور التكنولوجي سواء السياحة المستجلبة أو السياحة الدينية التي شهدت تطورات كبيرة أجرتها سلطات المملكة العربية السعودية فيما يخص التأشيرات والمسار الإلكتروني للحجاج والمعتمرين، وكان نتيجتها إنشاء البوابة المصرية للعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات وللحفاظ على حقوق وواجبات المعتمرين والشركات السياحية المنظمة للرحلات.

وأكدت أن السياحة المستجلبة تشهد تحديات كبيرة فيما يخص النقل السياحي والتنشيط والترويج وأسعار الخدمات فى الفنادق كلها أمور تحتاج لجهود تشريعية كبيرة حتى نتمكن من إزالة أى معوقات تقف أمام زيادة أعداد السائحين وزيادة مستوى جودة الخدمات الفندقية والسياحية.

وأكدت أنها ستعمل علي دراسة مشروعات قوانين لتمكين العاملين في قطاع السياحة من مواجهة أى أزمات ولضمان حمايتهم إجتماعياً.

وتضم القائمة تحالفاً يضم 15 حزبًا غيرها من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تضم 27 حزبًا وعددًا كبيرًا من المُستقلِّين، وبالتالي فالقائمة تعبر عن توافق وطني بين الأحزاب السياسية المختلفة.

وأشارت إلى أن القائمة تمثل الشارع المصري حيث تضم 12 حزباً سياسياً على اختلاف أيديولوجياتها وأفكارها، وهى حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.