نقيب المحامين: النقابة لم ترتب لعقد مؤتمر سنوي في شرم الشيخ

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن النقابة لم ترتب لعقد مؤتمر سنوي لمحامين مصر في شرم الشيخ أو غيرها، وأن ما أعلن عنه تحت عنوان «مؤتمر محامين مصر السنوي» لا يعبر عن الحقيقة.

وأضاف عطية فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر ترتيب خاص يسأل عنه من رتبوه بخارج النقابة العامة، ودون رقابة، لافتًا إلى أن تحصيل رسوم عن المحامين لا يتفق مع النظام النقابي.

وتابع: "إذ تعلن النقابة العامة عدم قانونية هذا التصرف، فإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية للمحاسبة على الأموال التي تجمع من المحامين تحت عنوان رسوم الاشتراك لمؤتمر خاص، وصف على خلاف الواقع والقانون، بأنه «مؤتمر محامين مصر السنوي».