إصابات كورونا الجديدة بالعاصمة الألمانية تتجاوز لأول مرة 1000 حالة في يوم

تجاوز عدد إصابات كورونا الجديدة في العاصمة الألمانية برلين، لأول مرة، 1000 إصابة في يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع مقارنة بعددها أمس الاثنين بمقدار 1040 حالة، وبهذا ارتفع معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام إلى 2ر137 حالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الولاية منذ بدء الجائحة 28 ألف و63 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 19 ألفا و63 شخصا (بزيادة بمقدار 365 شخصا مقارنة بأمس)، ووصل عدد وفيات كورونا في الولاية إلى 251 حالة دون تغيير عن أمس.

وبلغت نسبة مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام الرعاية المركزة في برلين 8ر9% مقابل 2ر9% أمس.

وسجلت دائرة نويكولن في برلين أعلى معدل للإصابات الجديدة بـ7ر250 حالة تلتها دائرة الوسط بـ2ر215 حالة ثم فريدريشسهاين كرويتسبرج بـ5ر193 وأخيرا دائرة تمبلهوف-شونيبرج بـ1ر160 حالة.