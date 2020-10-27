وزير فلسطيني: إسرائيل ترخص لإحدى شركاتها للاتصالات بالعمل في الضفة الغربية بشكل غير قانوني

قال وزير فلسطيني اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل منحت مؤخرا إحدى شركاتها للاتصالات ترخيصا لتقديم خدماتها في الضفة الغربية، في إجراء غير قانوني.

وندد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، بمنح ترخيص لشركة "بيزك" الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية "بما يخالف القوانين والشرائع الدولية ويشكل سرقة وقرصنة للمصادر الفلسطينية".

وقال سدر إن حجم خسائر الشركات الفلسطينية خلال الأربعة أعوام الماضية بلغت مليار و100 مليون دولار، جراء الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع الاتصالات الفلسطينية، فيما بلغت خسائر الخزينة الفلسطينية 400 مليون دولار.

وأكد أن الوزارة تسعى لخلق دعم دولي للضغط على إسرائيل من أجل تسهيل عمل شركات الاتصالات الفلسطينية وتمكينها من تحسين وتطوير البنية التحتية، لا سيما في ظل استخدام التعليم عن بعد، الذي يتطلب أن تكون خدمات الشركات أقوى ومتطورة أكثر.

وأعلن سدر أنه سيتم التوجه للمحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضاة إسرائيل وشركاتها، على "انتهاكهم وتغولهم" في السوق الفلسطينية.

وذكر أن الوزارة تعمل حاليا على حملة تكنولوجية للضغط على المؤسسات الدولية وإسرائيل من أجل حصول دولة فلسطين على حقوقها في الترددات، لتشغيل الجيلين الرابع والخامس.

وأشار إلى أن اللجنة الرباعية الدولية كلفت في الفترة الأخيرة شركة اتصالات رائدة في العالم لدراسة تشغيل وعملية محاكاة لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وأوضح أن الشركة عملت مع طاقم الوزارة ومع الشركات الفلسطينية على مدار ستة أشهر، وكان هناك أكثر من 30 سيناريو لعملية تشغيل الشبكات بترددات وبأطوال أمواج مختلفة.

وأضاف: "تبين أن فلسطين بحاجة لـ 540 ميجا لتشغيل الجيلين، ونحن بحاجة لتشغيل هذه الترددات في الوقت الحالي حتى نواكب دول العالم، لما لذلك من أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدوير عجلة الاقتصاد وتشغيل عدد كبير من البرمجيين".

واتهم سدر إسرائيل بتعمد وضع العوائق أمام الشركات الفلسطينية، من حيث إدخال التجهيزات اللازمة، وتعطيل تركيب الأبراج، وتمديد الشبكات ما بين المدن، وفي المقابل يسهل من عمل شركاته.