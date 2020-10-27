المنظمة العالمية للأرصاد: تراجع رحلات الطيران أدى إلى تراجع دقة تقارير الطقس

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تراجع رحلات الطيران بسبب جائحة كورونا أدى إلى تراجع دقة تقارير الطقس.

وقال بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة، في جنيف اليوم الثلاثاء إن ما يصل إلى 90% من بيانات الطقس التي اعتادت الطائرات توفيرها، أصبحت غير متاحة حاليا بسبب الجائحة.

وأضاف أن مقدمي تقارير الطقس حاولوا تعويض هذا التأثير غير أن هناك تأثيرا سلبيا يمكن ملاحظته على التنبؤات.

يشار إلى أن نحو 40 شركة طيران تمتلك آلاف من طائرات الركاب والشحن كانت تقدم للمنظمة بيانات عن درجة الحرارة واتجاه الريح وقوتها.

وأبرمت المنظمة اتفاقا جديدا مع اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) ومن المنتظر أن يعزز هذا الاتفاق التعاون بين الجهتين.

وقال الكسندر دو جونياك، رئيس اتحاد (اياتا)، إن شركات الطيران تستفيد أيضا من التنبؤات الدقيقة للطقس لزيادة عنصر السلامة وتسيير رحلاتها بتكاليف أقل.