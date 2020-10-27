أعلنت شركة شايفلر الألمانية للصناعات الهندسية تراجع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6ر2 في المئة سنويا إلى 396ر3 مليار يورو مقابل 613ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع هامش أرباح تشغيل الشركة قبل حساب البنود الخاصة إلى 4ر9 في المئة مقابل 1ر9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن تطور أرباحها يشير أيضا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض النفقات في بداية العام الحالي أثبتت فاعليتها.

وبلغت إيرادات شايفلر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 971ر8 مليار يورو بانخفاض نسبته 4ر15 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 839ر10 مليار يورو. وكان هامش أرباح تشغيل الشركة قبل حساب البنود الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3ر4 في المئة مقابل 1ر8 في المئة خلال العام الماضي.