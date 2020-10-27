 العراق يدعو 5 شركات عالمية إلى إقامة قطار معلق في بغداد - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

العراق يدعو 5 شركات عالمية إلى إقامة قطار معلق في بغداد

علم العراق
علم العراق
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 4:54 م

قررت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء، توجيه الدعوى إلى خمس شركات عالمية رصينة لمشروع القطار المعلق الذي يعتزم العراق إقامته في بغداد.

وقال سلمان صدام، وكيل وزارة النقل العراقية، إن اللجنة الوزارية الفنية المكلفة باختيار استشاري لمشروع القطار المعلق، عقدت اجتماعا موسعا وقررت توجيه دعوات لخمس شركات رصينة متخصصة في مجال الاستشارات لتحديد واحدة منها لتقديم الاستشارة في مشروع القطار المعلق الذي من المؤمل أن ينجز وسط بغداد.

وأوضح أن اختيار الشركة الاستشارية سيكون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من أجل اختصار الوقت في إنجاز مشروع القطار المعلق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك