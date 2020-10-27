تشارلز شواب للخدمات المالية تعتزم شطب 1000 وظيفة

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أعلنت شركة الخدمات المالية الأمريكية تشارلز شواب كورب مساء الاثنين اعتزامها شطب 1000 وظيفة في إطار إجراءات تبسيط هيكلها الوظيفي بعد الاستحواذ على شركة تي.دي أمريتريد هولدنج كورب.

ويمثل الألف وظيفة حوالي 3 في المئة من إجمالي قوة العمل المجمعة لكل من تشارلز شواب وتي.دي أمريتريد.

وذكرت الشركة أنه بعد هذا الأسبوع لن تقم بأي شطب جديد للوظائف خلال العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان إنها اتخذت خطوات إضافية لدمج الشركتين معا وتبسيط الهيكل الإداري لهما وإعادة تشكيل شبكة فروعهما.

وبدأت تشارلز شواب إبلاغ الموظفين بأن وظائفهم لم تعد قائمة وأنهم سيغادرون الشركة.

وتعتزم الشركة تقديم دعم انتقالي للموظفين الذين سيتم شطب وظائفهم بما في ذلك المساعدة في إعادة توظيفهم ومنحهم مكافأة نهاية خدمة.

في الوقت نفسه سيكون لهؤلاء الموظفين الأولوية في التعيين في أي وظائف جديدة تتاح في الشركة، كما سيتم معاملتهم كمرشحين من الداخل لأكثر من 1000 وظيفة خالية حاليا في الشركة.