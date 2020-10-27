 مصرع 20 مهاجرًا إثر انفجار محرك قارب قبالة شواطئ السنغال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 20 مهاجرًا إثر انفجار محرك قارب قبالة شواطئ السنغال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 1:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 1:48 ص

أعلنت البحرية السنغالية أن قاربًا انفجر محركه وسط المحيط، على بُعد 80 كيلومترًا من شواطئ مدينة إمبور السنغالية، مما أسفر عن مصرع 20 شابًا.
وأوضحت البحرية السنغالية أن دورية إسبانية تنشط في المياه السنغالية، بالتعاون مع البحرية السنغالية لمحاربة الهجرة، هي التي عثرت على القارب، وأبلغت السنغاليين بالحادث.
وأطلق السنغاليون والإسبانيون عملية مشتركة أسفرت عن إنقاذ أكثر من 50 مهاجرًا سريًا، فيما عُثر على قارب آخر يحمل 111 مهاجرًا.
وقالت مصادر سنغالية إن المعطيات الأولية تشير إلى إمكانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث، وإن المؤكد هو أن 20 مهاجرًا فقدوا حياتهم؛ أغلبهم شبان ينحدرون من حي بكين في العاصمة دكار، ومن مدينة سينلوي في الشمال.

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