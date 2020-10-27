وزير التعليم: إصدار قانون لحماية الملكية الفكرية للكتب الدراسية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بصدد إصدار قانون لحماية الملكية الفكرية للكتب الدراسية وتنفيذه، مشيرًا إلى أن البعض صور كتب الوزارة وباعها في المكتبات بأسعار أقل.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستحرص على شراء الطلاب وأولياء الأمور للكتب من المدرسة وليس الكتب المزورة.

ولفت إلى أن عدم دفع المصاريف المدرسية سيحرم الطالب من الكتب، وفقًا للقانون، مؤكدًا أنه لا ربط بين تسليم التابلت والمصاريف، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

وتابع وزير التعليم أن الطالب لن يُنقل إلى مدرسة أخرى إلا بعد دفع ما عليه من مصاريف للمدرسة، مضيفًا: «ممكن اللجوء للتعليم الحكومي، ومروحش لمدرسة خاصة وأخلق مشاكل».