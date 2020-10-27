المقاولون: سنتعاقد مع لاعبين بكل المراكز عدا حراسة المرمى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أنهم سيعملون على التعاقد مع لاعبين بكل المراكز عدا حراسة المرمى.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد :"الفترة القادمة سنعمل على كل المراكز عدا حراسة المرمى، نركز دائما في أخلاقيات اللاعبين عندما نتعاقد مع صفقات جديدة".

وأكمل :"نستطيع العمل مع لاعبين جدد ونساعدهم على الظهور بشكل جيد حتى لو لم يكن يشارك مع فريقه الأصلي".

وأتم :"إعارة معروف يوسف وشكري نجيب للمقاولون تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن نتمنى أن يستمروا معنا ويستكملوا ما قدموه هذا الموسم".