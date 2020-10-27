 المقاولون: سنتعاقد مع لاعبين بكل المراكز عدا حراسة المرمى - بوابة الشروق
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المقاولون: سنتعاقد مع لاعبين بكل المراكز عدا حراسة المرمى

الشروق
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:16 م

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أنهم سيعملون على التعاقد مع لاعبين بكل المراكز عدا حراسة المرمى.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد :"الفترة القادمة سنعمل على كل المراكز عدا حراسة المرمى، نركز دائما في أخلاقيات اللاعبين عندما نتعاقد مع صفقات جديدة".

وأكمل :"نستطيع العمل مع لاعبين جدد ونساعدهم على الظهور بشكل جيد حتى لو لم يكن يشارك مع فريقه الأصلي".

وأتم :"إعارة معروف يوسف وشكري نجيب للمقاولون تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن نتمنى أن يستمروا معنا ويستكملوا ما قدموه هذا الموسم".


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