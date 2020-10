ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا بخبر انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حوار كانت تجريه معه مذيعة شبكة قنوات "سي بي إس" الأمريكية، قبل أيام.

ومن جانبها نشرت الشبكة، أمس الاثنين، مقاطع من ردود ترامب على المذيعة ولحظة انسحابه من الحوار متجاهلا إياها.

ونشرت الشبكة لقطات للرئيس الأمريكي وهو يخرج فجأة من مقابلة "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ونشر دونالد ترامب مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مدعيا أنه تعرض لسوء المعاملة من قبل المذيعة المحاورة، ليزلي ستال، واصفا المقطع بـ"المزيف والمتحيز".

ويوضح المقطع الذي نشرته القناة للحوار الذي لم يُذع، أن ترامب قال للمذيعة ليزلي: "لقد طرحت الكثير من الموضوعات بشكل غير لائق"، لترد عليه قائلة: "حسنا لقد قلت سأطرح عليك أسئلة صعبة".

وبمجرد سؤال المذيعة لترامب عما إذا كان استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي والسباب يؤدي لإبعاد الناس، أنهى ترامب الحوار على الفور قائلا: "لن أكون موجودا إذا لم يكن لدي وسائل التواصل الاجتماعي فالإعلام مزيف، وبصراحة إذا لم يكن لدي وسائل التواصل الاجتماعي فلن يكون لدي أي طريقة لإظهار صوتي".

ثم بعد لحظات قليلة، أخبر ترامب مساعدته هوب هيكس رغبته في إنهاء الحوار قائلا: "أعتقد أننا أجرينا ما يكفي من المقابلة هنا حسنا هذا يكفي لنذهب".

غرد ترامب خلال الأسبوع يشكو من أن المذيعة ليزلي لم تكن ترتدي قناعا في البيت الأبيض، فيما قالت شبكة "سي بي إس" إن ليزلي كانت ترتدي قناعا في جميع الأوقات ما عدا أثناء المقابلة ولحظات قليلة بعد المقابلة، وأن اختبارها لفيروس كورونا قبل الوصول لمقابلة الرئيس كان سلبيا.

