مسلح كردي مزعوم يفجر نفسه بعد مطاردة الشرطة التركية له

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فجّر مسلح كردي مشتبه به نفسه مساء الاثنين بعد أن طاردته الشرطة في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وقال رحمي دوجان حاكم الولاية إن مشتبها به آخرا هرب من الشرطة لكن تم القبض عليه لاحقا. وأصيب المشتبه به.

ولم ترد انباء اخرى عن سقوط قتلى او جرحى في المواجهة التي وقعت في منطقة اسكندرونة.

وتردد أن المسلح المشتبه به عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال دوجان إن قوات الأمن في المنطقة نفذت خلال الأيام القلائل الماضية عدة عمليات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المشتبه بهم.

ويتم تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في كل من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أفادت محطة "إن تي في" بأنه كانت هناك مناوشة بين قوات الأمن والمشتبه بهم، وأضافت أن أحد المشتبه بهم أطلق قنبلة يدوية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأناضول للأنباء مركبات متضررة وسيارات طوارئ في مكان الحادث.

وكانت السفارة الأمريكية حذرت الأسبوع الماضي من احتمال وقوع هجمات إرهابية واحتجاز رهائن في تركيا ، وخاصة استهداف الأجانب.