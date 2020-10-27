دراسة: تغير المناخ وراء انخفاض حاد بأعداد 9 من فصائل الطيور آكلة الحشرات

لاحظ علماء في دراسة حديثة حدوث انخفاض حاد بأعداد الطيور آكلة الحشرات في غابات الأمازون فيما يبدو أن تغير المناخ سببًا فيه نظرا لاعتماد تلك الطيور علي الحشرات الصغيرة في غذائها، وتواجد تلك الطيور قرب أرضية الغابة الأكثر تأثرًا بحرارة الجو.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن الدراسة التي أجراها فريق من جامعة لويزيانا الأمريكية كررت تجربة العالم تواس لاف جي منذ 30 عامًا بأن بدء قطع الغابات بالبرازيل، حيث نشر فريقه حينها شباك من البوليستر ب3 أضعاف ارتفاع شبكات التنس، و20 أضعاف عرضها للتعرف على التغيرات الطارئة على الطيور.

وتهدف الدراسة الحديثة بين عامى 2008 و2016 على خلاف دراسة توماس لنصب الشباك للطيور للتعرف على أعدادها وليس صحتها فحسب.

وكشفت الدراسة الحديثة، أن 9 من أنواع الطيور الآكلة للحشرات تعاني نقصًا في أعدادها بلغ 50% في 8 من تلك الأنواع والتى تتركز فىعائلتين من آكلات النمل من الطيور.

وأضافت الدراسة، أنه بعكس الانخفاض الظاهر في الطيور الآكلة للحشرات فالطيور آكلة الفاكهة بأعداد جيدة ما يوضح أن تهديدا يواجه آكلات الحشرات تحديدًا.

ويقول توماس صاحب الدراسة السابقة والمشارك في الدراسة الحالية، إنه من المرجح أن يلعب تغير المناخ دورًا بتقليل مجتمعات الحشرات بالغابة، وبالتالي التأثير على أعداد الطيور الآكلة لها.

ويقول فيديك جيرديك من جامعة لويزيانا والمشارك بالدراسة، إن حرارة الطقس جعلت أرضية الغابة مكانُا طاردًا للطيور آكلة الحشرات التي ستوطنه في الأمازون.