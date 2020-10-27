بوتين: روسيا أظهرت في ظروف كورونا قدرتها على تعبئة الموارد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أظهرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على تعبئة الموارد على نحو لم تظهره أية دولة في العالم.

وقال بوتين -خلال اجتماع مجلس الثقافة والفنون التابع للرئاسة الروسية اليوم الثلاثاء- "إن الحفاظ على الأسِرّة في المستشفيات، والأسِرّة المخصصة للأمراض المعدية فارغة عندما لا يكون هناك وباء، غير ذي جدوى".

وأضاف الرئيس الروسي: "أظهرت روسيا القدرة على تعبئة الموارد اللازمة على نحو لم تظهره أي دولة أخرى في العالم سواء للأشخاص، الذين يعانون من المضاعفات الحادة لفيروس كورونا المستجد، أو للمرضى في الحالتين الخفيفة والمتوسطة".

وتشهد روسيا مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا المستجد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة الفيروس اليوم تسجيل 16550 إصابة جديدة، من بينها 4312 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليون و547 ألفا و774 إصابة.