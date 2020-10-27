شركة أبحاث لقاح كورونا: عدد المشاركين في التجارب الإكلينيكية بمصر وصل 3 آلاف

قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن أبحاث تجارب لقاح كورونا في مصر، إن الزيادة في إصابات كورونا بالعالم متوقعة، مؤكدًا أن الحل هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن عدد المشاركين في التجارب الإكلينيكية على اللقاح في مصر وصل إلى ثلاثة آلاف حتى الآن، ضمن حوالي 42 ألفًا و500 مشارك عالميًا.

وأوضح أن رحلة التطوع في التجارب على لقاح كورونا تستمر مدة سنة، مضيفًا أن هناك فريقًا لتدوين ملاحظات المشاركين، من أجل التأكد من سلامتهم.

وذكر أنه يتم العمل حاليًا على معرفة فعالية اللقاح، مشيرًا إلى أن النتائج على المشاركين مطمئنة حتى هذه اللحظة.