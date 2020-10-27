 رومانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ انتشار فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:09 م

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و104 حالات وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ انتشار الوباء.

وأفادت صحيفة "رومانيا جورنال" اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 217216 شخصًا، تعافى منهم 155630 شخصا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6574 حالة، فور تسجيل الوفيات اليوم، مُضيفة أن عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة يبلغ عددهم الآن 824 شخصًا.

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