روسيا تفوز على سلوفنينا في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية بشرم الشيخ

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اختتمت أول أمس، فعاليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية (زوجي)، والتي استضافها أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وشارك في هذه البطولة دول كل من روسيا والتشيك وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا.

وفاز بالمركز الأول دولة روسيا وبالمركز الثاني دولة سلوڤينيا وبالمركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبهم، سلم السيد إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، والسيد حسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، الجوائز وبعض الهدايا للفرق المشاركة والترحيب بهم.

وأعرب بعض السائحين الروس المتواجدين بشرم الشيخ عن مدي حبهم وشغفهم بمصر، لافتين إلى أنهم يعتبرون مصر الدولة الأولى المقربة لهم وموطنهم الثاني، معربين عن تمنياتهم بعودة الطيران المباشر مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية نظرا لرغبة شعبهم الشديدة في العودة مرة أخرى لزيارة مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.