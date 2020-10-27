نمر يقتل رجلين في نيبال

قال مسؤولون في نيبال، إن رجلين قتلا بعد أن هاجمهما نمر في متنزه بارديا الوطني بغربى البلاد اليوم الثلاثاء.



وأوضح سوباراني ثارو، نائب رئيس بلدية مادهوان حيث يقع المتنزه، أن الضحيتين اللذين تتراوح أعمارهما بين 25 و27 عاما، كانا يجمعان الفطر البري في الغابة مع 5 أصدقاء آخرين عندما هاجمهم النمر.



ويعتبر متنزه بارديا الوطني، والذي يقع على بعد حوالي 700 كيلومتر غرب كاتماندو، وجهة سياحية شهيرة حيث يأتي الكثيرون على أمل رؤية نمور البنغال الملكية وحيوان وحيد القرن.



وسارع مسؤولو الغابات والسكان المحليون إلى موقع الهجوم بعد أن أبلغهم القرويون بالحادث. وقال ثارو إن النمر الملكي البنغالي لم يتخلى عن الجثتين إلا بعد أن أطلقت سلطات الغابات عدة أعيرة نارية في الهواء.



وقال ثارو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد مزق النمر يد أحد الضحيتين وألتهمها".



يشار إلى أن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا في هجمات للنمور في نيبال منذ يناير الماضي، وفقا لتقارير إعلامية.