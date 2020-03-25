تقرير: ترتيبات أممية للقاء مباشر بين الحكومة اليمنية والحوثيين

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر غربية أن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث يسعى خلال الأيام المقبلة إلى جمع الحكومة اليمنية والحوثيين وجهاً لوجه، في محاولة لكسر جمود العملية السياسية في البلاد والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع الدائر منذ نحو ست سنوات.

وأكدت المصادر أن هناك تقدما في جهود المبعوث الأممي الأخيرة.

وتوقعت أنه في حال استمرار التقدم المحرز ربما يشهد نوفمبر المقبل إعلان اتفاق بين الطرفين على الإعلان المشترك، الذي وضعه المبعوث الأممي للحل في اليمن.

يذكر أن آخر اتفاق سياسي بين الطرفين كان في ستوكهولم بالسويد قبل نحو عامين في أواخر عام 2018.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطلع الأسبوع الحالي إلى دعم عملية الوساطة المستمرة لإنهاء النزاع في اليمن، تزامنا مع إعلان الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.