الطائفة الإنجيلية: إغلاق أي كنيسة تظهر بها إصابة بكورونا أسبوعين

أوصت اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بناء على تكليف الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة، بعد اجتماع لها برئاسة الدكتور فريدي البياضي وعضوية "ياسر فرح، نادر قليني، عماد محارب، كارولين شفيق"، أنه في حالة ظهور أي حالات إصابة في أي كنيسة بفيروس كورونا، يجب إبلاغ المجمع الذي تتبعه الكنيسة، كما يجب إغلاق الكنيسة لمدة أسبوعين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم المكان بالكامل، والتواصل مع جميع الحاضرين في الاجتماع الذي حضره الشخص المصاب لاتخاذ كافة إجراءات الوقاية والعزل الشخصي.

وأوضحت اللجنة أن الأفراح والجنازات، ينطبق عليها نفس إجراءات الاجتماعات (نسبة الحضور 50%، تطبيق التباعد الجسدي والاجتماعي، ارتداء الكمامات…)، حسب بيان صحفي من رئاسة الطائفة الإنجيلية.

وقالت إنه بالنسبة لصلاة الجنازة في حالة كون سبب الوفاة عدوى كورونا، يفضل أن تكون الصلاة في مكان مفتوح مثل فناء الكنيسة أو فناء المدافن، ويُفضل تسجيل بيانات الحاضرين في كل اجتماع كلما أمكن لتسهيل تقفي أثر العدوى في حالة ظهور أي إصابات.

كما أوصت اللجنة بأن تعين الكنيسة شخص أو لجنة لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالأمان سواء الخاصة باجتماعاتها وأعضائها أو خدمة الجنازات والأفراح عندها مع الأفراد والأسر من كافة المذاهب طالبي استخدام المبنى، أو الكنيسة.

كما أوصت اللجنة، بالالتزام بارتداء الكمامة طوال وقت التواجد في المكان، وأن تكون الاجتماعات بدون صلوات وتسبيح جماعي (لتعذر هذا الأمر مع ارتداء الكمامات)، ويمكن أن تقتصر أوقات التسبيح على وجود قائد التسبيح وعدد قليل من المسبحين والعازفين على المنبر، بدون مشاركة الشعب في التسبيح أو الصلوات أو القراءات الكتابية، وأن يستخدم المتكلم (الواعظ) الميكروفون الذي يتم تثبيته في الملابس بحيث لا يستخدم أكثر من شخص نفس الميكروفون، أو توفير مايك مستقل لكل شخص ولا يتم تبادل نفس المايك ابدا ويتم تعقيمه قبل وبعد نهاية كل اجتماع.

كما تتضمنت التوصيات ألا تزيد مدة أي اجتماع عن ساعة، ولا يسمح بالتواجد إلا في الموعد المقرر لبدء الاجتماع ويجب الانصراف مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وألا يُسمح بأي تجمعات في الكنيسة إلا في هذا الإطار، وألا يُسمح بإقامة أي لقاءات شركة، وألا يُسمح بتواجد كبار السن أو الأطفال أقل من 12 سنة نهائيًا في هذه المرحلة.

وفضلت اللجنة عودة الاجتماعات بشكل تدريجي، بحيث يُبدأ باجتماع واحد لفئة نوعية محددة في الأسبوع الأول، ثم يضاف اجتماع آخر لفئة أخرى في الأسبوع التالي، وهكذا بشكل تدريجي حتى يتم التأكد من تطبيق كل الإجراءات بالشكل المناسب ويتم متابعة التطورات (مع التأكيد على عدم المصافحة وعدم وجود أي اوقات للشركة.)

ومنعت اللجنة، تواجد أي شخص يعاني من أي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، صعوبة في التنفس هو وكل المخالطين له.