صادر السلطات في كوستاريكا 2.4 طن من الكوكايين كانت داخل حاوية في ليفربول على ساحل البلاد على البحر الكاريبي، حسبما ذكرت وزارة الأمن.

وقال وزير الأمن مايكل سوتو، إنه تم العثور على المخدرات، التي كانت في 2420 عبوة تزن كل منها نحو كيلوجرام، بين شحنة آلات وثلاجات كانت متجهة إلى ميناء تيربو في كولومبيا.

وأفاد الوزير بأن الضبطية هي الخامسة عشرة حتى الآن هذا العام، حيث تمت مصادرة إجمالي أكثر من 15 طنا من الكوكايين، مما يجعل عام 2020 عاما قياسيا لمضبوطات المخدرات في كوستاريكا.

وفي عام 2019، بلغ إجمالي كمية المخدرات المضبوطة 4296 كيلوجراما.

وقال سوتو: "هذا جزء من التزامنا بمكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات على المستوى الدولي".