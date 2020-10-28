تايلاند تخطط لتأسيس منتدى للتواصل مع المحتجين المناهضين للحكومة

قال رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخطط لإقامة منصة رسمية للاستماع إلى مخاوف المحتجين المناهضين للحكومة، بعد أن اختتم البرلمان جلسة خاصة عن المظاهرات الجارية.



وأضاف رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للصحفيين: "سننشئ لجنة مشتركة تضم مواطنين من جميع الأطراف، بما في ذلك من هم في صراع ومن ليسوا في صراع، من أجل إيجاد مخرج معا".



وذكر برايوت أن الحكومة ستعمل على الخطوات التالية من أجل تشكيل اللجنة، عقب الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين.



وسعت الجلسة إلى نزع فتيل التوترات، حيث يطالب النشطاء المؤيدون للديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وإدخال إصلاحات على النظام الملكي منذ يوليو.



وبينما يطالب المتظاهرون باستقالة برايوت، قال رئيس الوزراء للبرلمان اليوم إنه غير مستعد للاستقالة، قائلا إنه لم يؤد واجباته بعد.



واستولى برايوت على السلطة في انقلاب عسكري عام 2014، بعد شهور من الاحتجاجات التي شهدت عنفا في بعض الأحيان وشلت الحركة في شوارع بانكوك.



ومرر المجلس العسكري بقيادة برايوت دستورا جديدا أضعف الأنظمة الديمقراطية ودعم إعادة توليه منصب رئيس الوزراء في انتخابات مارس 2019.



ويشير المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى أن برايوت يدعم النظام الملكي الذي يعتبرونه أصل المشاكل السياسية في تايلاند.