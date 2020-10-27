المغرب: تسجيل 3988 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 203 آلاف و733 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 72 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3445.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2784 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 168 ألفًا و706.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 43 مليون إصابة.